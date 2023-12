Al via la terza edizione di Offi Ostia Film Festival Italiano

Da mercoledì 20 a venerdì 22 dicembre a Ostia c'è la terza edizione di Offi, Ostia Film Festival italiano. Si inizia alle 19 al Cineland con la proiezione di "Giorni Felici", diretto da Simone Petralia, con Franco Nero e Anna Galiena. Al Teatro del Lido di Ostia invece giovedì, alle ore 19, ci sarà Caffa, il rapper scoperto da Claudio Cecchetto con il suo videoclip "Testacoda", regia di Flavio Remedia. Si prosegue con il cortometraggio "L'inutilità della bellezza" di Domiziano Piscolla e il trailer del docufilm presentato in anteprima nazionale "Gotico Padano -Sulle tracce di Buono Legnani il Pittore delle Agonie" dei registi Roberto Leggio e Gabriele Grotto, presenti in sala. Sarà poi la volta del corto "Bob and Weave" di Adelmo Togliani, alla presenza del regista, del campione di pugilato Emanuele Blandamura, insieme ai giovani Simone Casanica e Roberto Manieri.

Doppietta per Alessio Di Cosimo: verrà proiettato il suo Docufilm "Come un padre" dedicato a Carletto Mazzone e il documentario "Barber Ring", la storia di sport e riscatto del campione di boxe di Ostia Manuel Ernesti, dal disagio delle periferie ai ring di tutto il mondo. Tra i presenti, il giovanissimo enfant prodige di Ostia Tiziano Menichelli e il regista Davide Gentile per "Denti da Squalo", con Virginia Raffaele e Claudio Santamaria.

Venerdì dalle 17 la proiezione e la premiazione di opere prime, documentari, cortometraggi e videoclip. Tra i partecipanti, tra cui: "My wonderland" il videoclip di Claudio Orfei, i cortometraggi "Dive" di Aldo Iuliano, "Chi è" di Francesco De Marinis e "Grazie le faremo sapere" di Roberto Di Fabio. In gemellaggio con Filmare, anche i corti vincitori del Festival a tutela dell'ambiente: "La Pescatora" di Lucia Lorè, "Anche il riccio respira" di Domenico Pietropaolo con Andrea Pannofino e "Asfissia" di Giorgia Fantozzi e Maurizio Manco. E ancora, "Happyhour" di Fabrizio Benvenuto, "Il Provino" di Pierfrancesco Campanella con Francesca Nunzi. Presentato anche il promo della serie "Fake" per la regia di Mariano Lamberti. Gran finale alle 19 a dieci anni dalla scomparsa di Franco Califano, alla presenza di tanti amici e personalità tra cui Gianfranco Butinar e Alberto Laurenti.



