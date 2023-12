A fuoco il presepe di Subiaco, fiamme spente dai carabinieri

Hanno notato che il presepe cittadino stava andando a fuoco e sono intervenuti spegnendo il principio di incendio. E' accaduto stamattina a Subiaco, quando una pattuglia dei militari della locale stazione transitando in via Cadorna è intervenuta e ha spento con un estintore un principio di incendio che si era sviluppato all'interno del presepe cittadino recentemente allestito. Danneggiati alcuni personaggi costruiti in cartapesta, cartone e stoffa, raffiguranti la natalità. Indagini sulle cause dell'incendio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA