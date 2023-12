Un uomo ha esploso alcuni colpi d'arma da fuoco in strada stamattina a Roma, ferendo una persona. E' accaduto intorno alle 7 in via Tor de Schiavi, in periferia. Sul posto la polizia che lo ha bloccato. Si tratta di un cittadino peruviano di 49 anni. Sequestrata l'arma e tre proiettili. Centrata da un proiettile anche un'auto in sosta. Il ferito, un 49enne italiano, è stato portato in ospedale. Da chiarire la dinamica dell'accaduto.



