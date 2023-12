Lazio: Sarri, 'con Inter noi ottimi per 65 minuti'

"La partita della Lazio è stata buona fino al secondo gol dell'Inter, non li abbiamo fatto entrare nella nostra area fino al 20esimo del secondo tempo. Siamo stati condizionati da un errore e mezzo, ma la nostra gara è stata di ottimo livello per 65 minuti". E' il pensiero espresso da Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, dopo la sconfitta interna contro l'Inter in campionato. "I fischi alla fine? Il pubblico ci fischia per errori passati, ma non per la partita di stasera, per me oggi può essere una buona base di cui partire, soprattutto per quanto riguarda il palleggio", dice il mister biancoceleste. L'errore di Marusic dovuto a una cattiva indicazione di Gila? La palla va giocata dove la vedi, non dove te la indicano...". Il problema della Lazio è che "giochiamo tanto e creiamo 3-4 situazioni e facciamo fatica a trasformarle in gol", dice Sarri, "quest'anno siamo sedicesimi in rapporto a gol creati e gol fatti, l'anno scorso eravamo primi".



