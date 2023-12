Incidente stradale sulla SS4 Via Salaria a Roma: 5 persone sono rimaste ferite e sono state soccorse dal personale sanitario. Anas informa che è stato temporaneamente chiuso il tratto, in entrambe le direzioni, dal km 18,000 al km 19,000.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità, per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.



