Il corpo di una donna è stato trovato in strada stamattina al centro di Roma. E' accaduto in via dei Banchi Vecchi. Sul posto i carabinieri della stazione Piazza Farnese. Dalle prime informazioni, sembra si tratti di una clochard. Sul corpo nessun segno di violenza. Da chiarire le cause del decesso. Tra le ipotesi anche quella delle basse temperature della notte.



