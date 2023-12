Scontro frontale tra Smart e camion, 3 feriti, donna grave

Scontro frontale sulla Casilina poco dopo le dieci di questa mattina nel tratto che attraversa il territorio del Comune di Anagni. È accaduto in località Osteria della Fontana al Km61 della SR6 dove una Smart ed un camion con una gru sul cassone si sono scontrati in modo frontale finendo poi ai lati opposti della carreggiata.

Tre persone sono rimaste ferite, in condizioni più gravi una donna che si trovava sull'auto. A soccorrerla sono stati i sanitari del 118 intervenuti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco ed ai carabinieri. Dalla postazione 118 di Latina è intervenuto un elicottero per il trasferimento della donna in una struttura attrezzata, dov'è stata portata con codice Rosso.

La prognosi è riservata.



