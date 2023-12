Pugilato: Franco Nero,boxe è arte,presto la mia voce per capirla

Il Museo Nazionale Romano ha ospitato a Palazzo Massimo la proiezione dei video delle letture di Franco Nero e Kevin Spacey delle poesie di Gabriele Tinti ispirate al 'Pugile a riposo', evento promosso dal Museo Nazionale Romano con il patrocinio dell'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani e la collaborazione della Federazione Pugilistica Italiana. Framco Nero, così come Spacey, oggi era presente, così come Tinti, mentre per la Fpi c'erano i suoi campioni 'ambassador' Emanuele Blandamura e Patrizio Kalambay.

"Entrando in relazione con 'Il Pugile' quel che conta per noi - le parole di Tinti - ciò che da sempre ci ha attratto è la 'trascendente stanchezza' che trapela. Rappresentato dall'artista nell'atto di volgere il capo nel mentre qualcosa di speciale sta accadendo, il pugile è seduto, fortemente segnato da ferite profonde e da un copioso sanguinamento su tutto il lato destro del corpo. Non sappiamo con certezza che cosa significhi quel volgersi del capo: è forse l'ascolto del verdetto del giudice? O una nuova chiamata al combattimento? È uno sguardo alla folla incitante? O forse una muta interrogazione a Zeus alla ricerca di una qualche risposta? Le numerose controversie scaturite nel tentativo di spiegare quel gesto ha fondato tutto il mistero e la poesia, tutta la seduzione, dell'opera".

"Ho sempre amato la boxe - ha detto invece Franco Nero -.

Prestare la voce a queste poesie mi hanno fatto sentire in qualche modo partecipe della sopravvivenza di una civiltà così profonda, tragica, influente com'è stata quella antica e capire meglio il nostro rapporto con l'arte del pugilato".

La nomina di Tinti come 'poeta residente' del Museo avrà l'obiettivo di approfondire la conoscenza della collezione del Nazionale Romano attraverso il coinvolgimento di vari artisti, tra i quali Willem Dafoe (che ha già registrato una serie di letture), Abel Ferrara e Alessandro Haber, tutti amanti della 'nobile arte'.



