Minaccia la compagna e le figlie, arrestato Armando Casamonica

"Uccido te e le tue figlie come cani". Ha minacciato la compagna e le figlie per anni, con vessazioni e maltrattamenti. Per questo la polizia ha arrestato Armando Casamonica, membro del clan criminale che opera nell'area est di Roma già conosciuto alle forze dell'ordine per problemi con droga e truffa. A riportare la notizia è il Messaggero, spiegando che l'uomo è stato fermato dagli agenti di polizia e trasferito in carcere, dopo aver opposto non poca resistenza.



Secondo quanto ricostruito dal quotidiano, la compagna di Casamonica, intimorita dalle continue minacce dell'uomo, è scappata via di casa con le sue due figlie. "Io e Armando - ha raccontato - ci siamo conosciuti su Facebook nel 2020, vivevo all'estero e ci siamo innamorati. Poi mi sono trasferita a Roma da lui con le mie figlie". Da allora, però, è cominciato l'incubo, fatto di violenza e minacce, fino addirittura al sequestro del cellulare. Dopo una breve separazione, la coppia torna insieme ma le cose non cambiano. Quando la donna scopre una relazione extraconiugale dell'uomo chiede spiegazioni ma viene spinta contro il muro. Da lì la fuga e la chiamata alla polizia, che ha rintracciato Casamonica e l'ha arrestato.

