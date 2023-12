Una coppia di anziani è stata investita ieri sera a Roma in via di Tor Tre Teste. Sul posto la polizia locale del V Gruppo Casilino.

L'uomo, un 74enne, è morto mentre la moglie è stata portata in ospedale ma non è in gravi condizioni.

Alla guida un 48enne che è stato sottoposto ai test sull'assunzione di alcol e droga. Sono in corso indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA