Tre anni di minacce e vessazioni alla ex, arrestato

Arrestato dai poliziotti del commissariato di Anzio un 57enne romano per atti persecutori nei confronti della ex.

Determinante ancora una volta la volontà della vittima la quale, nonostante fosse intimorita, si è aperta con gli agenti del Commissariato raccontando la sua storia di minacce e vessazioni subite negli ultimi 3 anni.

L'indagato, oltre che a telefonarle insistentemente e a inviarle numerosi messaggi, a novembre si sarebbe portato, in diverse occasioni, nell'abitazione della donna, minacciandola di rivolgersi ai servizi sociali per farle portare via la loro figlia minore se non fosse tornata con lui. Già durante la loro convivenza la donna aveva subito maltrattamenti dall'ex compagno, ma negli ultimi tempi l'aveva perseguitata più frequentemente e, in un'occasione, aveva addirittura lanciato dei sassi contro la porta dell'abitazione della vittima dopo essersi arrampicato sul muro di recinzione con il chiaro intento di verificarne la presenza in casa. Il 57enne aveva minacciato di morte anche il nuovo compagno della ex.

Le indagini, condotte dai poliziotti con il coordinamento della Procura di Velletri, hanno permesso di accertare la veridicità del racconto della donna.



