Raffica di messaggi di minacce alla ex, arrestato

I Carabinieri di Palestrina hanno eseguito un arresto con la nuova norma della flagranza differita per un uomo accusato di atti persecutori nei confronti dell'ex coniuge.

L'uomo le ha inviato più messaggi su Whatsapp nell'arco di una notte in cui le diceva che l'avrebbe ammazzata, le avrebbe portato via tutto, e le lanciava varie accuse. Avrebbe inoltrato anche messaggi minatori alla figlia. Proprio la visione dei messaggi inviati poco prima del momento in cui la donna si è recata dai carabinieri, ha consentito di applicare la nuova normativa (la cosiddetta flagranza differita, come se il reato fosse commesso in quel momento dall'uomo innanzi ai carabinieri).



