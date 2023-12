Nel primo mese quasi 30mila visitatori per Tolkien alla Gnam

Grande successo per Tolkien. Uomo, Professore, Autore, la mostra ideata e promossa dal Ministero della Cultura con la collaborazione dell'Università di Oxford e inaugurata il 15 novembre alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, alla presenza del presidente del Senato, Ignazio La Russa e della presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni.

L'esposizione, tra il 15 novembre e il 14 dicembre, ha fatto registrare 28.045 visitatori in 26 giorni di apertura al pubblico, una media di 1.078,6 al giorno. Rispetto allo stesso periodo del 2022, quando i visitatori alla GNAM furono 20.317, si segnala un incremento di quasi 8mila unità. La differenza è ancora più ampia se il bilancio del primo mese di apertura della mostra viene confrontato con la media giornaliera degli ingressi registrati alla GNAM nel 2022: 747,7 ogni giorno.

"Il successo della mostra dedicata alla figura di questo grande scrittore conforta il nostro lavoro e rimanda al mittente tutte le critiche ricevute. La grande partecipazione di pubblico è il vero dato che conta, la risposta migliore ai 'maestrini' con il ditino alzato. Continueremo ad occuparci di grandi scrittori attraverso le mostre e raccomando a tutti di visitare anche la mostra su Calvino, che in questo momento si trova alle Scuderie del Quirinale", ha dichiarato il ministro Sangiuliano.

Alcune curiosità sui dati: • il 23,3% dei visitatori ha meno di 25 anni (6.544 in totale); • la fascia d'età con più visitatori è la 26-40, con il 30% di accessi.

L'esposizione alla GNAM terminerà l'11 febbraio 2024 e proseguirà a Napoli, Torino e Catania.



