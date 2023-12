Le macchine fantastiche di Manberto in mostra a Roma

E' dedicata alle macchine fantastiche di Manberto, al secolo Umberto Manfrin (1927-2005), storico creatore del fumetto Tiramolla insieme a Giorgio Rebuffi e Roberto Renzi, e anche disegnatore de Gli Antenati e Braccobaldo, la mostra ospitata dal 15 al 17 dicembre nei laboratori di Oz-Officine Zero di Roma.

'Ingranaggi Onirici e Circuiti Astratti', il titolo dell'esposizione che vuole celebrare la fusione tra il riuso creativo e l'arte surrealista che ha caratterizzato la carriera di Manfrin. Nei laboratori di Oz-Officine Zero saranno messi per la prima volta in mostra i disegni originali delle macchine fantastiche di Manberto, e verranno esposte le sue sculture realizzate con componenti e oggetti di riuso.

"Nel riuso, così come nell'upciclyng - si spiega -, forma e materia dialogano tra di loro in modo anomalo, rara la consequenzialità premeditata. In questa forma d'arte l'accumulo di oggetti è pratica propiziatoria, rappresenta il caos da cui si genera la creatività. Chi vive questo istinto è pronto a trasformare il tavolo della cucina in una sala operatoria, dove oggetti che non avevano mai neanche condiviso la stessa stanza diventano la stessa cosa, ormai indistinguibili sono destinati a qualcosa di più grande. Le macchine fantastiche di Manberto restituiscono i vividi colori dei sogni che hanno portato alla realizzazione delle sue sculture, il surreale esce dalla carta per prendere una forma industriale e onirica. Componenti, ingranaggi, fili elettrici, magneti, tutto si mischia e si restituisce alla realtà solo per farsi osservare, del resto Umberto Manfrin ha tirato fuori il personaggio di Tiramolla dalla gomma e dalla colla".



