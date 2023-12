Anziani raggirati: Tirrito in sciopero fame, 'sono innocente'

Si è avvalsa davanti al gip della facoltà di non rispondere Maricetta Tirrito, paladina antimafia finita in carcere nei giorni scorsi nell'ambito di un'inchiesta su presunti raggiri ai danni di anziani. Nell'interrogatorio che si è svolto oggi ha reso, però, delle dichiarazioni spontanee in cui ha respinto le accuse. La donna da mercoledì ha iniziato uno sciopero della fame e della sete perché si sente "vittima di una ingiustizia".

A quanto riferito dal legale della donna, Emanuele Fierimonte, il giudice ha revocato la custodia cautelare in relazione all'accusa per omicidio con dolo eventuale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA