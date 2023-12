Valorizzare Viterbo,intesa Comune-Direzione Generale Musei Lazio

L'accordo è stato stipulato questa mattina nella sala Regia del Comune. A firmare: la sindaca Chiara Frontini e il direttore della Direzione regionale musei del Lazio Stefano Petrocchi. Durante l'incontro è stato presentato l'avviso per l' attivazione del partenariato speciale pubblico-privato presso il Museo nazionale etrusco di Rocca Albornoz, la basilica di San Francesco e il santuario della Madonna della Quercia, per lo sviluppo di un programma di valorizzazione e promozione dei luoghi della cultura viterbesi.

L'obiettivo, è quello di incrementare la conoscenza e la fruizione dei siti, attraverso la partecipazione attiva di operatori economici.

Erano presenti alla firma: l'assessore alla cultura Alfonso Antoniozzi, Don Massimiliano Balsi vicario episcopale per cultura e formazione e parroco della basilica di Santa Maria della Quercia, il consulente della Direzione regionale musei Lazio Marco D'Isanto, Enrico Parlato docente Unitus. la direttrice dei siti museali nazionali di Viterbo Sara De Angelis e Massimo Osanna della Direzione Generale Musei.

"La firma di oggi ci rende estremamente orgogliosi - ha detto Frontini - perché è il primo protocollo a livello nazionale dopo la pubblicazione del nuovo codice degli appalti e dei contratti.

In una città candidata come capitale europea della cultura 2033, un protocollo d'intesa per la valorizzazione del sistema museale, rappresenta un pilastro importante per la promozione dell'immagine culturale di Viterbo.



