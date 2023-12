Turismo: in crescita nel Lazio i parchi a tema

Sono stati 2,3 milioni nel 2022 i visitatori dei 17 parchi divertimento (o parchi a tema) del Lazio, di cui 11 nella città Metropolitana di Roma, che hanno generato introiti per 26,3 milioni di euro, cui vanno aggiunti circa altri 50 milioni di indotto. E' quanto emerge dall'indagine realizzata da Eures 'Roma riparte dalla bellezza... e dallo svago' in collaborazione con la Camera di Commercio di Roma all'interno del bando per il sostegno alla competitività delle imprese e per lo sviluppo economico del territorio 2022, finalizzata a sostenere la valorizzazione del settore amusement nell'offerta turistica di Roma.

La ricerca, che ha previsto una indagine di scenario e una indagine campionaria tra 1.000 studenti delle superiori, vede nel panorama nazionale il Lazio in 7° posizione per numero di parchi. Tuttavia, se il Lazio raccoglie il 7% dell'offerta totale nazionale, l'offerta registra il 12% della spesa nazionale e il 12,6% dei visitatori, 2,3 su 18,4 milioni in Italia nel 2022, un valore, questo, pari al numero dei visitatori dei primi 10 musei/aree archeologiche italiani.

Si tratta, secondo la ricerca, di un comparto in crescita che, dopo la pandemia, ha recuperato una parte rilevante delle quote perdute: nel Lazio il sistema dei parchi a tema ha mostrato una maggiore resilienza rispetto al quadro nazionale, recuperando nel 2022 l'83,5% dei livelli di spesa del 2019 (a fronte del 75,8% in Italia). Ancora più soddisfacente il recupero del numero dei visitatori, pari nel 2022 all'89,2% dei livelli del 2019, anche se leggermente inferiore alla media nazionale (94,4%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA