"Il Covid è in leggera ripresa.

Invito tutti i cittadini a vaccinarsi. Stiamo quindi studiando anche degli open day per la vaccinazione che dovrebbero partire a breve". Lo dice il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, alla conferenza stampa dopo la giunta straordinaria in materia sanitaria, dopo l'incendio all'ospedale di Tivoli.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA