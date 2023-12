Rocca, Nuovo ospedale Tiburtino sicuro entro il mio mandato

Nell'ambito del Piano degli investimenti in edilizia sanitaria "abbiamo approvato l'intervento per la realizzazione del Nuovo Ospedale Tiburtino.

Prevede lo stanziamento di un importo complessivo di oltre 204 milioni di euro. All'esito della valutazione" del progetto da parte del ministero "potremmo avviare la gara pubblica del nuovo ospedale di Tivoli prima dell'estate. L'ospedale avrà 392 posti letto. Per la realizzazione ci vorranno non meno di due anni e mezzo tre anni. Sicuramente prima della fine del mio mandato".

Lo dice il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, alla conferenza stampa dopo la giunta straordinaria in materia sanitaria, dopo l'incendio all'ospedale di Tivoli.



