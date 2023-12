Rocca, 51 milioni per 1.200 assunzioni nella sanità del Lazio

Dopo l'incendio dell'ospedale di Tivoli arrivano "subito 1.200 assunzioni nella sanità laziale", tra stabilizzazioni e nuovi assunti. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, alla conferenza stampa al termine della giunta straordinaria in materia sanitaria, dopo l'incendio all'ospedale di Tivoli. "Cinquecentosettantaquattro a tempo indeterminato, 86 a tempo determinato, 528 stabilizzazioni e 10 strutturati universitari, comprese le 584 ore di specialistica alla settimana, per ulteriori 51 milioni di euro nel 2024, che seguono le 600 già effettuate a novembre. Per le nuove assunzioni l'investimento è pari a 51 milioni di euro dall'insediamento del governo", ha spiegato Rocca.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA