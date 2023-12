RegalatiRoma,campagna Camera Commercio per negozi quartiere

In vista delle festività natalizie del 2023 la Camera di Commercio di Roma torna con la campagna #RegalatiRoma, lanciata già l'anno scorso. Un invito a tutti i romani a comprare nelle attività presenti nel loro quartiere.

"La campagna #RegalatiRoma", si legge in una nota della Camera di Commercio, "nasce per sostenere le piccole e medie imprese commerciali di quartiere. Il nome "Regalati Roma" è sinonimo del molteplice dono che, acquistando in negozio e sostenendo l'economia cittadina, viene fatto ai propri cari, ma anche un po' a sé stessi e, soprattutto, alla propria città".

"Quando si fa un acquisto in un negozio, in una bottega o nello studio di un artigiano - afferma Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma - non si sta semplicemente comprando un oggetto, ma ci si sta consapevolmente mettendo nelle mani di un professionista che ci guiderà nella scelta di un prodotto di qualità. Dentro un negozio di quartiere ci sono passione, tradizione e orgoglio, valori che noi come Istituzioni abbiamo il dovere di promuovere e al tempo stesso difendere".

La campagna della Camera di Commercio di Roma è promossa e sostenuta da testimonial d'eccezione che hanno prestato convintamente la loro voce e il loro volto all'iniziativa. Tra questi Valentina Romani, Luca Zingaretti, Francesco Montanari, Corrado Augias, Bruno Vespa e altri che seguiranno.

I video saranno visionabili sui canali social della Camera di Commercio di Roma (Facebook, Instagram, Twitter e You Tube).





Riproduzione riservata © Copyright ANSA