Incendio ospedale: Rocca, acquisto 178 posti letto da privati

"Per l'incendio all'ospedale del Tivoli c'è stata pressione che si è scaricata su quel quadrante.

Gli ospedali che tenevano bloccate ambulanze: Pertini, Tor Vergata, Casilino, Policlinico universitario Umberto I, Madre Giuseppina Vannini. Gli ospedali stanno vivendo una pressione enorme sulle strutture. Quindi per dare una risposta temporanea, abbiamo deciso di acquistare 178 posti letto per 6 mesi dalle strutture private accreditate". Lo annuncia in conferenza stampa, il presidente Francesco Rocca, illustrando quanto prevede la delibera approvata questa mattina dalla Giunta regionale del Lazio, che interviene a sostegno dell'emergenza derivata dalla temporanea e improvvisa chiusura dell'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli fino a giugno 2024.

L'investimento previsto è di oltre 10 milioni di euro per sei mesi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA