Felipe Anderson, rinnovo con la Lazio? Non ho deciso

"A che punto è il mio rinnovo con la Lazio? Non ho deciso. Abbiamo parlato per trovare un accordo ma ancora non l'abbiamo trovato. È un momento importante per il club e la mia testa è solo sul campo. Vedremo che succederà".

Intervistato da Tnt Sports Brasil, Felipe Anderson risponde così a una domanda sul prolungamento dell'accordo che lo lega alla società biancoceleste. Quello attuale scadrà a fine giugno del prossimo anno.

Anderson prima di trasferirsi in Europa giocava con Neymar nel Santos ed è rimasto molto attaccato alla sua ex squadra che nei giorni scorsi è retrocessa In Serie B per laprima volta nella sua storia. Come l'ha presa Felipe? "Come tutti i tifosi sono devastato - la risposta -. Sapevamo che era difficile e che bisognava lottare fino alla fine. C'è tanta tristezza, ma ora bisogna stare uniti per risalire il prima possibile". Poi una battuta: "se mi piacerebbe tornare al Santos? Sicuramente. È una squadra che mi ha dato tanto. Mi piacerebbe un giorno tornare lì per dare una mano".



