Con un 'gratta e vinci' da 10 euro, si porta a casa 2 milioni

Stavolta la dea bendata ha deciso di baciare Montefiascone, in provincia di Viterbo. Qui infatti, nella tabaccheria gestita dal giovane Fabrizio Pappalardo, uno sconosciuto con un gratta e vinci Miliardario Mega da appena 10 euro, si è portato a casa un montepremi da ben 2 milioni.

Ovviamente bocche cucite sull'identità del fortunato vincitore, di cui non si sa nemmeno se è residente nel Comune falisco o se si tratta di una persona di passaggio.

"Mi sono trasferito qui da poco - ha spiegato all'ANSA il proprietario della tabaccheria - e questa vincita è stata una bella sorpresa. Sono contento, non solo perché un cliente ha vinto, ma anche perché ho saputo che si tratta di una delle più grosse vincite mai registrate nella Tuscia." Oggi, tutte le persone che entravano nella tabaccheria potevano festeggiare la vincita, con panettone e spumante offerti da Pappalardo.



