A Roma confiscati beni per un milione a tre fratelli

Confiscati beni per circa un milione di euro a tre fratelli di origini calabresi e stanziati da molto tempo nella capitale.

Gli agenti della Divisione Anticrimine della questura stanno eseguendo il provvedimento, emesso ai sensi del Codice Antimafia dal Tribunale di Roma - Sezione delle Misure di Prevenzione su proposta del questore di Roma.

Questi beni erano stati sequestrati a novembre dello scorso anno, nel corso di un' operazione finalizzata a contrastare l'accumulazione illecita di patrimoni da parte di organizzazioni criminali. Si tratta di sei immobili, di cui 5 a Roma e uno a Siderno (in provincia di Reggio Calabria), quasi centomila euro in contanti, una polizza assicurativa del valore di 80mila euro e disponibilità finanziarie pari a 35 mila euro.

Con lo stesso decreto, per l'attuale ed elevata pericolosità sociale di tutti e 3 i fratelli, è stata disposta l'applicazione della della sorveglianza speciale per la durata di 2 anni.

A quanto accertato, i tre avrebbero loro stretti contatti con diversi ambienti malavitosi, anche di matrice 'ndranghetista, e sono stati già condannati per attività criminali legate al traffico di stupefacenti e ad altri gravi reati.



