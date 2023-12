A Rieti e Viterbo eventi di Natale firmati Camera di Commercio

Partenza record per il programma di eventi natalizi a Rieti e Viterbo ideato dalla Camera di commercio "bicamerale" Rieti Viterbo e dalla sua Azienda Speciale. La carrellata di iniziative nell'ambito del progetto "Turismo e Cultura", sono partite l'8 dicembre con la collaborazione dei Comuni di Viterbo e Rieti, la Fondazione Varrone, la Provincia di Rieti, Slow Food Viterbo e Tuscia.

Gettonatissimi le degustazioni, i laboratori dedicati ai bambini, gli spettacoli di artisti di strada e gli show cooking con cuochi "chiocciolati". Il 16 dicembre nella Sala Gatti di Viterbo, lo showcooking "Il capodanno con la chiocciola con Maria Assunta Stacchiotti" Il 17 dicembre si proseguirà con un doppio appuntamento: il laboratorio per bambini "Addobbiamo il nostro Natale con la pratica del riutilizzo" dalle 15,30 alle 16,45, e alle 17 fino alle 19, lo showcooking "Facciamo festa con i legumi: fantasia di autunno" con Anna Cedrini di Poggio Nebbia.

Oggi a Rieti un laboratorio di degustazione di birra alle ore 17,00, domani, venerdì 15 dicembre alle ore 16,30 il teatro dei burattini "44 gatti" ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. Il 16 dicembre in Piazza Cavour alle 16 lo spettacolo del Teatro Potlach "La magica fiaba delle 4 stagioni", in contemporanea nello spazio eventi di Palazzo Dosi, due laboratori di modellazione rose in tessuto e di patchwork. Lo stesso giorno nei quartieri di Molino della Salce, Regina Pacis, Quattro Strade alle 16, concerto della Banda musicale di Forano, alle 17 sotto le volte del Palazzo Papale, spettacolo con strumenti e musica medievale ed il mercato delle arti e degli antichi mestieri della Valle del Primo Presepe a cura della Compagnia Arcieri di San Giovanni.

Domenica 17 dicembre trampolieri, fuoco e clown nelle vie del centro dalle ore 16,30, in Piazza Mariano Vittori alle 18 il Teatro Potlach con "Natale con Giotto", alle ore 16 nel quartiere di Campoloniano prenderà il via il concerto itinerante della Banda musicale di Rieti. Lunedì 18 dicembre alle 16, andrà in scena "La magica fiaba delle 4 stagioni" del Teatro Potlach al Campo Pallavolo di Regina Pacis e nello spazio di Palazzo Dosi laboratorio di Kurinuki, tecnica di ceramica giapponese.





