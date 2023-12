Terremoto: nuove scadenze per la ricostruzione pubblica

Nuove scadenze per la ricostruzione pubblica nelle 4 regioni colpite dai terremoti del 2016 e 2017.

I termini per l'affidamento di lavori con importi inferiori a 53 milioni, esclusi i beni culturali per importi superiori a 500mila euro e i termini per l'affidamento di lavori su beni culturali per importi superiori a 500mila euro e lavori con importi superiori a 53 milioni, sono stati modificati: il termine del 31 dicembre 2023 è stato spostato al 31 marzo 2024 e quello del 31 marzo 2024 slitta al 31 maggio 2024.

Prorogato anche il termine per l'applicazione di specifici prezzari nei progetti di ricostruzione, che viene spostato al 31 dicembre 2024. È quanto stato deciso dalla Cabina di coordinamento sisma, presieduta dal commissario straordinario Guido Castelli, che ha raggiunto oggi l'intesa su una serie di ordinanze che regolano le scadenze della ricostruzione pubblica e la modalità di erogazione dei pagamenti delle opere delle ordinanze speciali in deroga.

Decise anche le nuove modalità di liquidazione per i lavori delle ordinanze speciali: il 20% iniziale per la progettazione e l'avvio lavori, ulteriori 30% dopo l'avvio e un altro 30% post-verifiche. Il saldo viene erogato dopo il collaudo. Si segnala inoltre l'ordinanza speciale per la riqualificazione dell'ex Stazione sperimentale di Granicoltura "Strampelli" a Rieti, che prevede un finanziamento di 7 milioni di euro.





