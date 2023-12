Sollevamento Pesi: nel week end a Roma i campionati italiani

I migliori pesisti italiani sono attesi a Roma nel week end per le Finali dei campionati italiani assoluti di Pesistica Olimpica. In gara 57 uomini e 59 donne che hanno superato il primo step delle qualifiche regionali e che ora approdano alle finali dove incontreranno il meglio del panorama nazionale. Lo scenario sarà ancora una volta il Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito alla Cecchignola di Roma, a Largo dei Portabandiera, sabato 16 dalle 8.30 alle 20.30 e domenica 17 dalle 8.30 alle 16.30.

In pedana, fra gli altri, il campione del mondo nella categoria 81 kg, Oscar Reyes Martinez, che gareggerà sabato pomeriggio; il vicecampione del mondo nella categoria fino a 61 kg, Sergio Massidda, che competerà eccezionalmente nella categoria fino a 67 kg (domenica alle 14.30) deciso a strappare i record italiani al collega di nazionale e amico Mirko Zanni, che gareggerà nella 73 kg, nuova categoria olimpica. In lizza anche Nino Pizzolato, fresco di bronzo al Grand Prix di Cuba dove i 380 kg sollevati lo hanno scaraventato nella top ten della ranking list per i Giochi di Parigi 2024.

Nel comparto femminile ci saranno Lucrezia Magistris e Giulia Miserendino, anche loro in corsa per i Giochi di Parigi, la Campionessa Europea Under 15 Sara Dal Bò e poi tanti talenti azzurri, da Celine Delia a Genna Toko Kegne, da Rebecca Caffò a Greta De Riso.

Ospite dell'evento sarà il presidente del Coni Giovanni Malagò, che sabato alle 13.30 premierà i due campioni Oscar Reyes Marinez e Sergio Massidda per i loro eccellenti risultati mondiali. Ma sarà presente anche RaiSport, che nella settimana successiva a queste gare degli Assoluti trasmetterà una sintesi di 50 minuti delle finali.



