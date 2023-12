Roma: Aouar, 'è difficile ambientarmi qui, ma resto fiducioso'

"È la prima volta che sono lontano da Lione e devo ancora ambientarmi. So che devo imparare. Adesso è difficile per me, ho fatto due partite male a Praga e a Ginevra.

Lo so. Con umiltà so che devo dimostrare al mister che posso fare di più. Sono fiducioso, a partire da domani" . Lo ha detto Houssem Aouar, centrocampista della Roma, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida in Europa League. Parlando del rapporto con Mourinho ha invece aggiunto: "Il mister è una persona vera. Per esempio io parlo tanto con lui e ho già detto che il nostro allenatore mi aiuta molto a imparare a giocare con la squadra e a giocare un calcio differente. Mi piace la mentalità vincente di Mourinho". "Sono felice e orgoglioso di giocare per lui - ha detto ancora Aouar -e so anche che è difficile per me non avendo giocato molto. Però spero che adesso io ossa fare grandi partite per lui, per la squadra e per i tifosi".



