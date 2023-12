Rinasce il percorso immersivo delle Domus di palazzo Valentini

I colori vividi dei marmi policromi e i minuziosi mosaici delle pavimentazioni delle ville patrizie, il vociare dei bambini che le abitavano, persino lo scroscio delle gocce d'acqua che durante un temporale cadevano nei ridenti cortili interni delle domus di palazzo Valentini, riprendono una nuova vita dopo un ventennio, con il progetto di restauro tecnologico dell'originario progetto immersivo e multimediale ideato all'epoca da Piero Angela e Paco Lanciano.

Grazie a un accordo di partenariato pubblico-privato tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e Civita Mostre e Musei, il primo progetto in Italia e in Europa di impianto multimediale di visione di un sito archeologico acquista nuova luce in 3D mantenendo il racconto del noto divulgatore scientifico: quella di Angela resta infatti la voce narrante di questa passeggiata nella vita dell'antica Roma.

L'importante area archeologica di oltre 1800 metri, che fino al 2004 giaceva nascosta nei sotterranei di Palazzo Valentini, torna a risplendere fornendo ai visitatori un'esperienza anche emozionale con proiezioni, tecnologia aumentata, una colonna sonora e, nella versione italiana, con l'inimitabile voce di Piero Angela. "Questa straordinaria esperienza ci aiuta a rendere il nostro patrimonio, che è un pilastro della nostra identità, qualcosa di cui dobbiamo essere orgogliosi anche per capire da dove veniamo e per guardare al futuro" ha detto il sindaco della città metropolitana di Roma, Roberto Gualtieri che, con l'Ad di Civita Mostre e Musei Giorgio Sotira, ha presentato il restauro insieme ad Alberto Angela.

"Quello che ci offre la Roma sotterranea è un percorso di storia, ricchezza ed emozioni. Voi avete fatto un piccolo miracolo: quello di rendere questa visita un percorso multisensoriale e, a me, quello di poter risentire la voce di mio padre" ha commentato il figlio di Piero Angela. "Oggi celebriamo il genio della Roma Antica, il genio creativo di Piero Angela ma anche il coraggio della Città metropolitana di Roma che ha si è lanciata in questa sfida di partenariato tra pubblico e privato" ha commentato Sotira.



