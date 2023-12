Papa: ho preparato la mia tomba in Santa Maria Maggiore

In un'intervista esclusiva con l'emittente messicana N+, papa Francesco "ha rivelato di aver preparato la sua tomba nella Basilica di Santa Maria Maggiore per la grande devozione che ha verso la Vergine Salus Populi Romani e che sta semplificando il rito dei funerali papali". Lo rende noto su X la giornalista Valentina Alazraki, che ha realizzato l'intervista. Il pontefice ha spiegato che "quando arrivano la vecchiaia e i limiti bisogna prepararsi" e "per questo ha incontrato il cerimoniere per semplificare i funerali papali, che saranno molto più semplici". "Lancerò il nuovo rituale", ha detto "con umorismo" papa Francesco, scrive la corrispondente messicana in Vaticano.

Bergoglio "ha detto che nonostante i problemi di salute avuti quest'anno non ha mai pensato di dimettersi". In merito alla rinuncia al pontificato di Benedetto XVI, papa Francesco ha commentato - sempre secondo il resoconto della Alazraki - che Ratzinger "era un uomo grande e umile, che quando si è reso conto dei suoi limiti ha avuto il coraggio di dire basta".

Bergoglio "ha confermato di avere ricevuto l'invito" a recarsi in Argentina da parte "del presidente Javier Milei". Commentando con la corrispondente messicana in Vaticano le accuse e le offese rivoltegli dal leader argentino, Francesco ha detto che "quello che si dice in campagna elettorale cade da solo". Milei aveva detto che "il Papa ha un'affinità con i comunisti assassini" e lo aveva definito "il rappresentante del Maligno sulla Terra". A chiusura dei comizi, dallo staff di Milei era stata anche auspicata "la sospensione delle relazioni diplomatiche con il Vaticano fintanto che nella Chiesa primeggi uno spirito totalitario". La Santa sede e Bergolgio non hanno mai replicato a queste offese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA