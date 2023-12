Natale: stretta contro i furti, 30 arresti dei CC a Roma

Trenta persone arrestate per furto.

E' il bilancio di un giro di vite dei carabinieri della capitale, d'intesa con la Procura, a tutela dei turisti che stanno affollando la città in questi giorni di shopping natalizio.

Dal primo dicembre, i carabinieri della compagnia Roma Centro hanno arrestato 24 persone. Tra queste: una 36enne cubana, sorpresa all'interno della metropolitana Barberini mentre si impossessava di un portafogli; un 22enne italiano sorpreso subito dopo aver asportato dei prodotti da un negozio di Termini, per un valore complessivo di 3000 euro; una 19enne e una 28enne sorprese subito dopo aver rubato un portafogli ad un turista alla fermata metropolitana Termini.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma invece, nel quartiere Laurentino hanno arrestato un 20enne egiziano sorpreso mentre tentata di rubare su un'auto in sosta in via Simone Martini. Gli stessi Carabinieri in via Laurentina, hanno arrestato un cittadino algerino di 32 anni, subito dopo aver asportato capi di abbigliamento di un negozio.

I Carabinieri della Compagnia di Roma Eur, nel quartiere Torrino hanno arrestato un cittadino cileno di 41 anni che aveva rubato capi di abbigliamento in un negozio. Tre cittadine bosniache di età compresa tra i 18 e i 22 anni, domiciliate nel campo nomadi di via Candoni, sono state arrestate a bordo del tram linea 8 subito dopo aver asportato un cellulare di un passeggero.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA