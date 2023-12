Nas ispezionano canile, carenze nella gestione degli animali

I carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità ed il personale del Dipartimento Veterinario dell'Asl di Frosinone hanno ispezionato un canile rifugio privato, per accertare la corretta conduzione della struttura e lo stato di benessere degli animali al suo interno.

Nella struttura erano presenti 51 cani tra meticci, pastori tedeschi e rottweiler. Durante il controllo sono emerse gravi carenze dei requisiti igienico/strutturali, gestionali e funzionali per il corretto mantenimento dei cani. Alcuni di loro sono stati trovati in stato di denutrizione e per questo i Nas ed i veterinari hanno disposto specifici accertamenti diagnostici. I cani sono stati sottoposti a sequestro.



