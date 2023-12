Jewelry Week tra arte e moda a Palazzo Altieri

Apre al pubblico dal 12 al 16 dicembre a Roma a Palazzo Alteri, dimora storica seicentesca della capitale, l'edizione invernale della Roma Jewelry Week (RJW), il progetto espositivo che stavolta prende il titolo di Trasparenze e Contaminazioni, con la curatela dall'architetto Monica Cecchini in sinergia con Claudio Franchi. Inoltre, per l'occasione, la RJW svela il tema del Premio Incinque Jewels 2024.

Dopo il successo della terza edizione della RJW, realizzata in collaborazione organizzativa con il Municipio I - Roma Centro, con il patrocinio della Città metropolitana di Roma Capitale, sono esposte le opere della Neo Scuola Romana del gioiello contemporaneo. L'evento è organizzato dall'architetto Monica Cecchini, direttrice della Roma Jewelry Week, con il supporto di Claudio Franchi, curatore della Neo Scuola Romana del gioiello contemporaneo, argentiere, orafo e storico dell'arte. L'esposizione segna un'ulteriore tappa del percorso di sperimentazione di nuovi linguaggi contemporanei, il cui fine è la ricerca come forma espressiva dell'estetica del piccolo.

Questa volta, il curatore della Neo Scuola stimola i propri autori a misurarsi con il tema delle "Trasparenze e Contaminazioni", come "espediente per avviare un registro narrativo che possa aspirare a più opzioni interpretative, più canali di lettura, a tratti perché no anche opposti".

Richiamando così l'aspetto caro alla Neo Scuola Romana, ovvero la "sensuale confidenza con la tecnica, amore fisico inevitabile, appagante, ma in controtendenza rispetto all'attuale processo che rende solubile, fluido, dissolvente, ogni espediente di ricerca nel gioiello contemporaneo".

Diciotto gli artisti e i designer chiamati ad esporre i loro lavori: Riccardo Alfonsi, Italo Calvarese, Remigio Maria Caserta, Glauco Cambi, Andrea De Luca, Flavia Diamanti, Andrea Fontana e Silvia Scramoncin per fontanagioielli, Antonio Fontana, Michele e Alessandro Forlenza per Forlenza Gioielli, Claudio e Roberto Franchi per Franchi Argentieri, Marco Fulli, LauLab Jewels di Laura Abramo, Le Sibille, Fabrizio Negri per Negri Gioielli, Anna Pinzari, Rosa Piellucci per Rose's Jewellery, Cristiana Perali e Nicola Vitali.



