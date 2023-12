E' Natale, Spalletti al fianco della Comunità di Sant'Egidio

Anche quest'anno a Natale, la Comunità Sant'Egidio sarà al fianco dei più fragili con la campagna solidale "A Natale aggiungi un posto a tavola". Fino al 26 dicembre, con una chiamata da rete fissa o un sms da cellulare al numero 45586, è possibile donare il pranzo di Natale e regali a coloro che ne hanno più bisogno, per far vivere loro il calore di una famiglia in questo giorno speciale.

Nel Natale 2023, in un momento di particolare difficoltà a causa della crescita della povertà per effetto della guerra in Ucraina e in Terra Santa, l'obiettivo della Comunità di Sant'Egidio è quello di mettere a tavola 80mila persone in più di cento città italiane e 240mila nel mondo.

Tra i protagonisti della campagna, anche il Ct della Nazionale Luciano Spalletti, che con un videomessaggio ha invitato tutti a contribuire. "Anche quest'anno a Natale la comunità di Sant'Egidio sarà al fianco dei più fragili - le parole di Spalletti nel videomessaggio - con la campagna solidale 'A Natale aggiungi un posto a tavola'. Fino al 26 dicembre chiama o invia un sms al 45586 e dona il pranzo di Natale e dei regali a coloro che ne hanno più bisogno. Aiuta la comunità di Sant'Egidio e dona subito".

A fianco della campagna c'è anche il Trastevere calcio, club del Rione dove c'è la sede della Comunità di Sant'Egidio, il cui logo è stato per anni sulle maglie della squadra romana che milita in Serie D.



