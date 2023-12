Champions: Lazio battuta a Madrid, ma comunque agli ottavi

Una sconfitta che non fa troppo male per la Lazio ed una vittoria del Milan che salva il salvabile.

Nell'ultimo turno della fase a gironi di Champions League la squadra di Maurizio Sarri cade 2-0 in casa dell'Atletico Madrid, ma accede comunque agli ottavi del torneo, seppure come seconda del proprio girone. Ed ora può pensare con più serenità al difficile match di domenica, quando all'Olimpico arriverà l'Inter capolista del campionato.

I rossoneri, giunti in Inghilterra quasi senza speranze di qualificazione, riescono però a battere 2-1 ed in rimonta il Newcastle, con una prova di orgoglio - a segno nella ripresa Pulisic e Chukwueze - e ad agguantare il terzo posto nel girone F. Champions finita per il Milan, ma potrà rifarsi in Europa League.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA