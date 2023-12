Centro Sara Di Pietrantonio, Roma Tre rinnova concessione spazi

L'Università Roma Tre prosegue nel suo impegno contro la violenza di genere, rinnovando la concessione per l'utilizzo dei suoi locali in via Ostiense 147 all'ente regionale Disco Lazio, gestore del Centro Antiviolenza "Sara Di Pietrantonio".

Il centro, inaugurato il 20 dicembre 2022 e intitolato alla memoria della studentessa di Roma Tre uccisa dal compagno, è stato in questi mesi un presidio prezioso al servizio del territorio e della comunità accademica.

In considerazione dei risultati positivi raggiunti, l'Ateneo pubblico romano ha comunicato, in una nota ufficiale all'ente regionale Disco Lazio, la propria disponibilità a rinnovare la concessione per l'utilizzo gratuito degli spazi per l'annualità 2024.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA