Accordo Campidoglio-Acea, "65 milioni per illuminare Roma'

Un totale di 65 milioni di euro, tra fondi capitolini e giubilari, per potenziare l'illuminazione pubblica di Roma: è l'effetto dell'accordo transattivo tra Roma Capitale e Acea, approvato dall'Assemblea capitolina, che sana ogni tipo di pendenza tra il Campidoglio e società controllata e consente di mettere a gara il servizio. A presentare oggi l'accordo, che rappresenta "l'avvio di una nuova stagione per l'illuminazione pubblica" sono stati in Campidoglio il sindaco Roberto Gualtieri e l'assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini. Con la sottoscrizione della transazione, il Campidoglio investe dunque 65 milioni di euro: in particolare saranno effettuati lavori di ammodernamento ed efficientamento degli impianti che puntano a migliorare le condizioni di sicurezza dei cittadini, soprattutto in periferia. Su ammodernamento ed efficientamento, in particolare, la Giunta ha stanziato in bilancio 40 milioni di euro. A queste azioni si unisce anche l'operazione 'Strade sicure' frutto di un protocollo di intesa tra assessorato ai Lavori pubblici e Municipi per consentire a tutti i cittadini, e in particolare alle donne, di non trovarsi in situazioni di pericolo dovute alla scarsa o assente illuminazione. Con ulteriori 10 milioni del bilancio, Areti provvederà a realizzare 715 attraversamenti pedonali luminosi che saranno conclusi entro il 2024. Per questi interventi saranno utilizzate tecnologie di ultima generazione che garantiscono sicurezza a pedoni e automobilisti. Infine, con 15 milioni del Giubileo, saranno illuminati siti di particolare rilievo storico-archeologico. In particolare, l'obiettivo è di portare il Giubileo anche nelle periferie illuminando siti prestigiosi quali la rupe della villa di Livia a Prima Porta, gli acquedotti Claudio e Felice e quello Alessandrino.



