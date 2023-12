Visita comandante Legione Carabinieri Lazio a Frosinone

Il generale di Divisione Andrea Taurelli Salimbeni, comandante della Legione Carabinieri Lazio, ha fatto visita oggi al comando provinciale di Frosinone per il tradizionale saluto in occasione delle imminenti festività natalizie. Ricevuto dal comandante provinciale, colonnello Gabriele Mattioli, ha incontrato gli ufficiali, una rappresentanza di militari della sede, dei comandi periferici e delle Stazioni.

Nella circostanza, l'ufficiale ha ringraziato tutti i militari in servizio nella provincia di Frosinone per l'impegno nel loro servizio quotidiano, esortandoli a continuare per fornire sempre più efficaci risposte alla crescente domanda di sicurezza.



