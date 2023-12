Violoncellista e direttore, da Roma la tournée di Luigi Piovano

Non poteva che partire da Roma e, in particolare, da Santa Cecilia la tournée di Luigi Piovano, primo violoncello dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale, che dal 13 dicembre lo impegnerà in Italia e all'estero come solista, camerista e direttore d'orchestra con musicisti prestigiosi, fino alle tappe austriaca ed italiana a marzo sul podio dell'Orchestra del Mozarteum di Salisburgo. Pescarese, con padre pianista, compositore e direttore d'orchestra, Piovano si è innamorato a tre anni, nascosto sotto il pianoforte del padre durante le prove in trio con violino e violoncello, del suono del suo futuro strumento. Ma all'epoca ancora non si reperivano facilmente strumenti per bambini, finché finalmente da un rigattiere i genitori gli trovarono un violoncello abbastanza ridotto per poter cominciare davvero prima con l'entrata precoce in conservatorio con ammissione speciale per 'talento eccezionale' e a 15 anni conoscendo il grande maestro romeno Radu Aldulesco. "Non solo un maestro di musica, di vita, un secondo padre per me - dice oggi -. A lui devo l'appartenenza a quella scuola d'arco di nobile ascendenza che oggi rischia purtroppo di andare perduta".

La borsa di studio per merito alla Menuhin Academy di Gstaad gli ha permesso di entrare in contatto con la grande generazione dei maestri novecenteschi, da Menuhin a Lysy, Rostropovich, Magalov e Stern. Se a 12 anni si esibiva in concerti da solista e in formazione cameristica, a 20 anni inizia a lavorare come primo violoncello in orchestra, prima al San Carlo, poi a Barcellona, alla Coruna, quindi di ritorno in patria il tuffo nella musica antica con strumenti originali con Concerto Italiano e Rinaldo Alessandrini, infine a 27 anni nel 1996 entra nell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, da ben 27 anni la sua seconda casa con direttori d'orchestra come Gatti, Chung, Pappano, Sawallisch, Temirkanov, Giulini, Maazel.

Dopo Roma, sono in programma date a Napoli, Allentown (U.S.A.), Salisburgo, e con l'Orchestra del Mozarteum di Salisburgo Bologna, Torino, Napoli e Carpi, poi a Palermo, Milano, Ferrara per concludersi a maggio con i concerti a a Pescara, Castelfranco in Miscano, Cesena e Trieste.



