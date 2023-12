Sorpreso con hashish in strada ed in casa, arrestato un 15enne

E' stato trovato in possesso di 15 grammi di hashish, suddivisi in involucri già preconfezionati e pronti per essere ceduti. I carabinieri della Stazione di Fregene, la cittadina sul litorale nord di Fiumicino, dopo un controllo in strada, hanno arrestato un 15enne ritenuto responsabile di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Una successiva perquisizione presso la sua abitazione ha permesso di rinvenire altri 35 grammi della medesima sostanza suddivisa in dosi, oltre a denaro contante, provento dell'illecita attività di spaccio e materiale per confezionamento e pesatura.

Il ragazzo, termine le formalità di rito, è stato accompagnato presso il centro giustizia minorile "Virginia Agnelli" di Roma.

Inoltre, i carabinieri della Stazione di Ostia hanno denunciato per il reato di evasione una 33enne poiché, dopo un controllo domiciliare da parte dei militari, è stata sorpresa senza giustificato motivo e in assenza di autorizzazioni da parte dell'Autorità Giudiziaria, fuori dall'abitazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA