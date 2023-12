Scuola: Collettivo, 'disoccupiamo' il Tasso ma ascoltateci

Il Collettivo del liceo Tasso rende noto di aver 'disoccupato' la scuola. "Noi studenti siamo usciti da scuola con sette giorni di occupazione alle spalle, ma prima di quanto ci eravamo prefissati, per una scelta precisa di responsabilità. Il fine di questa nostra protesta, in comune con le altre scuole, è quello di ottenere un tavolo di confronto con il ministero dell'Istruzione e del merito, con l'Ufficio scolastico regionale e con la Città metropolitana, tavolo dove poter portare le nostre proposte per una scuola migliore", spiegano i ragazzi.

E ancora: "La nostra trattativa di questi giorni con i rappresentanti delle istituzioni - proseguono - ha avuto come obiettivo l'avvio del tavolo. Siamo consapevoli di aver causato un disagio, in primis ai docenti e agli studenti delle singole scuole, ma come coordinamento di licei della città abbiamo ritenuto che questo fosse il modo piu efficace per ottenere una risposta dalle istituzioni. Ci è stato ora riferito che tutte e tre le istituzioni sono pronte ad avviare un confronto e ad ascoltarci: un passo avanti, raggiunto grazie alla nostra azione, e il riconoscimento che il ministero è consapevole delle esigenze degli studenti. Forti di questa riflessione, abbiamo deciso di fare anche noi un passo in avanti nella direzione di un dialogo costruttivo, uscendo oggi dalla nostra scuola. Siamo fiduciosi che le istituzioni manterranno l'impegno e attendiamo l'indicazione dei tempi e delle modalità per un confronto costruttivo, che eviti il ricorso a forme di protesta studentesca".



