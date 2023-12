Santi Francesi, performance notturna nel Ninfeo della Pioggia

Con un format rinnovato torna il 12 dicembre Star Walks. Quando il PArCo incontra la musica, la serie originale del Parco archeologico del Colosseo a cura di Andrea Schiappelli con Andrea Lai e Roberto Testarmata e la produzione di Pop Up Live Sessions. Ospiti dell'episodio iniziale di questa terza edizione, per la prima volta ambientato in notturna tra le suggestioni barocche del Ninfeo della Pioggia, alle pendici degli Orti Farnesiani, sono i Santi Francesi: reduci dalla vittoria di Musicultura 2021 e X Factor 2022, sono ora pronti a salire sul palco della finale di Sanremo Giovani.

Tra le preziose mura del Ninfeo della Pioggia il duo ha eseguito Occhi Tristi, realizzando una performance unica, sia per l'eccezionalità del contesto che per la versione più intima concepita proprio per essere suonata in questo luogo. Il brano racconta la ferma intenzione di farsi una promessa quando paure e insicurezze in amore fanno a botte con l'esigenza reciproca di dedicarsi tutto l'universo: perché, come scriveva Eugenio Montale, "svanire è dunque la ventura delle venture". "La scelta di ospitare i Santi Francesi nel Ninfeo della Pioggia, spazio concepito per l'ozio nel senso più nobile del termine, ci è parsa del tutto naturale e perfettamente coerente con lo spirito del duo", fa notare la direttrice del Parco archeologico del Colosseo Alfonsina Russo -. Come infatti amano spesso raccontarsi, i Santi Francesi aspirano nella quotidianità a prendersi il giusto tempo, procedere senza alcuna fretta in un approccio in netta controtendenza rispetto ai tempi in cui viviamo, dove tutto è frenetico". La puntata è visibile sul canale YouTube del PArCo martedì 12 dicembre alle 18. Le canzoni eseguite nella puntata arricchiranno la playlist StarWalks del canale Spotify del PArCo.



