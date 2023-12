Santa Cecilia, Rouvali dirige Khačaturjan e Čajkovskij

Due nuovi debutti per il concerto del 14 dicembre alle 19.30 (repliche il 15 alle 20.30 e il 16 alle 18) nella stagione sinfonica dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Saliranno per la prima sul palcoscenico il direttore finlandese Santtu-Matias Rouvali e il violinista franco-serbo Nemanja Radulovič.

Rouvali, nato nel 1985 a Lahti, è direttore principale della Philharmonia Orchestra e della Gothenburg Symphony e aprirà la serata con il Concerto per violino di Khačaturjan. L'esecuzione è affidata all'estro del solista Nemanja Radulovič, nato in Serbia nel 1985 e trasferitosi all'età di 14 anni in Francia, dove ha completato gli studi musicali, iniziando ben presto una carriera che lo ha portato sui maggiori palcoscenici. Il Concerto per violino, composto nel 1940 e dedicato a David Ojstrach, conquista con il suo lirismo influenzato da musiche popolari armene, le forme solide legate alla tradizione, l'orchestrazione mirabolante e l'affascinante virtuosismo.

Nella seconda parte della serata risuonerà invece la Quarta Sinfonia di Čajkovskij, eseguita la prima volta a Mosca, con la direzione di Nicolai Rubinstein, nel febbraio del 1878.



