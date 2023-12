Nel laboratorio del compositore, Battistelli si racconta

Pubblicata in questi giorni a settant'anni appena compiuti, "Giorgio Battistelli. Per moto contrario" (LIM - Libreria Musicale Italiana) è un'autobiografia in forma di conversazione, un dialogo a due tra il celebre compositore italiano Leone d'Oro alla Biennale di Venezia 2022 e un giovane musicista, Salvatore Sclafani. L'autore presenterà il libro a Roma il 20 dicembre, alle 17, nella Sala Carelli al Teatro Costanzi. Intervengono la direttrice artistica della Biennale Musica di Venezia Lucia Ronchetti, l'editore Andrea Estero e il sovrintendente dell'Opera di Roma Francesco Giambrone. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Da Experimentum Mundi (1981) che lo ha consacrato tra i grandi della musica contemporanea alla produzione musicale di oggi; e poi i primi aneddoti d'infanzia, gli studi, e gli incontri con artisti, compositori e intellettuali - da Claudio Abbado a Luciano Berio, Karlheinz Stockhausen, Michelangelo Antonioni, Federico Fellini e Luca Ronconi - che ne hanno segnato il percorso e la tempra: così Battistelli invita il lettore a conoscere da vicino il laboratorio del musicista e a vivere, al contempo, un'esperienza a tu per tu con la storia della musica contemporanea. All'Opera di Roma, di cui è stato direttore della programmazione sinfonica e contemporanea dal 2015 al 2017, ha inaugurato la stagione 2021/2022 con Julius Caesar (da Shakespeare), con la regia di Robert Carsen e la direzione di Daniele Gatti. Precedentemente, nel 2012, alle Terme di Caracalla sono state eseguite altre due sue composizioni, Orazi e Curiazi e Il combattimento di Tancredi e Clorinda (da Monteverdi). Al Costanzi è stata rappresentata, nel 2001, l'opera Prova d'orchestra (dall'omonimo film di Fellini); nel 1996, nello spazio del Borghetto Flaminio e sempre per l'Opera di Roma, Teorema (da Pasolini).

Compositore italiano più eseguito a livello internazionale, Battistelli è autore di una trentina di lavori per il teatro musicale ed è stato direttore artistico di alcune importanti istituzioni nazionali come l'Accademia Filarmonica Romana, la Biennale Musica di Venezia e la Fondazione Arena di Verona. Sarà direttore artistico del Festival MiTo SettembreMusica di Milano e Torino dal 2024.



