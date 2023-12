Maltrattava ex, confermati a Guede allontanamento e braccialetto

"Valuteremo se ricorrere al tribunale della libertà o se acquisire nuovi elementi di indagine da sottoporre al Gip". Così l'avvocato di Rudy Guede, Alberto Mezzetti, dopo aver appreso che la sua richiesta di revoca della misura restrittiva applicata al suo cliente è stata rigettata.

Quindi, confermata dalla Gip di Viterbo Savina Poli la misura di allontanamento di 500 metri dalla ex compagna e braccialetto elettronico per Rudy Guede accusato di violenza, maltrattamenti e lesioni nei confronti della ex fidanzata.

Ieri durante il lungo interrogatorio di garanzia, Guede aveva fermamente smentito le accuse mosse dalla sua ex fidanzata 23enne.

"Non ricordo di aver mai fatto del male alla mia fidanzata", sembra che abbia detto.



