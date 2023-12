Campidoglio, 'nessun rinvio su tram Termini-Aurelio,c'è ok Anac'

"Il sindaco ha annunciato la possibile richiesta di rimodulazione e questo è stato letto in modo forzato come un rinvio dell'opera: non c'è nessun rinvio dell'opera. Noi andiamo avanti con le attività normali". Lo ha detto l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patané intervenendo a una seduta della commissione congiunta Pnrr-Mobilità dedicata al tram Termini-Vaticano-Aurelio.

"E' arrivata la comunicazione che attendevamo da parte dell'Anac, l'ultima nota che sostanzialmente dà il via libera all'aggiudicazione che il sindaco aveva annunciato. Quindi spero che la stazione appaltante confermi l'aggiudicazione perché sono venuti a mancare tutti i motivi ostativi. Quando arriverà l'aggiudicazione definitiva, che attendiamo a ore, proseguiremo con la stipula del contratto, il progetto definitivo, la conferenza dei servizi, la conferenza decisoria, l'esecutivo".

Rispondendo all'interrogativo su quando cominceranno i lavori, Patanè ha affermato: "Se si potesse iniziarli domattina li inizierei domattina. Ma dobbiamo fare questo percorso che è un percorso dovuto. E poi c'è la scadenza di dicembre 2024. Se tutto va come deve andare ci sono i tempi per cominciare i cantieri prima di questa data. Se poi ci saranno degli ostacoli o delle questioni oggi imprevedibili, allora questo non avverrà.

Ma grazie alla rimodulazione richiesta dal sindaco - ha concluso Patanè - abbiamo tutto il tempo di realizzare l'opera".



