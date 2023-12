Anziani raggirati in una Rsa abusiva, 5 arresti

Anziani raggirati in una struttura di cohousing vicino Roma, che in realtà sarebbe stata una Rsa priva di autorizzazioni. E' quanto è stato scoperto dalla polizia che stamattina ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 5 persone.

Tra loro Maricetta Tiritto, presidente dell'associazione 'Laboratorio Una donna' impegnata nella lotta alla mafia che denunciò l'attentato a don Coluccia. Le accuse vanno da omicidio con dolo eventuale, circonvenzione d'incapace, esercizio abusivo della professione medica, falso ideologico e materiale, aggravati dall'aver commesso il fatto per conseguire il profitto delle condotte delittuose consumate.



