Aci Frosinone chiude 2023 tra sostenibilità e inclusione

Sviluppo sostenibile e inclusione. Sono due i grandi eventi che sanciscono la chiusura dell'anno dell'Automobile Club Frosinone. Il primo, in materia di ambiente e sviluppo sostenibile è quello che ha visto il progetto 'Aci Frosinone, motore del cambiamento' ospite della multinazionale ABB nello stabilimento ciociaro, uno dei più avanzati al mondo per tecnologia e rispetto dell'ecosistema. Il ciclo biennale di conferenze sugli obiettivi dell'Agenza Onu 2030 si è concluso con un incontro introdotto dal responsabile Europeo degli stabilimenti ABB, Massimiliano Cifalitti, affiancato dal presidente di Aci Frosinone, Maurizio Federico e da relatori quali il docente universitario di UniCassino, Tomasso e i due colleghi ingegneri della ABB, Gabriele Terenzio e Massimo Amedoro. Nell'incontro, il 2 dicembre scorso, si è parlato di 'Alimentazione elettrica e tecnologia: fattori chiave della mobilità sostenibile'.

L'altro evento, questa volta in tema di inclusione, è quello del 16 dicembre, in cui ACI Frosinone, tramite la sua scuola di guida Sicura 'SafetyDriveSchool' sotto il coordinamento di Celestina Arduini, propone corsi di educazione stradale e attività per persone con disabilità. Il kartodromo Valle del Liri di Arce ospita l'iniziativa rivolta alle associazioni che si occupano di disabilità, grazie ad un'idea di Tonino Di Cosimo e Angelo Carlo Veneziano, i due titolari della ASD affiliata Aci Frosinone, con il supporto tecnico della Fisaps (federazione italiana sportiva automobilismo patenti speciali). La federazione ha messo il proprio know-how a disposizione degli istruttori della Safety Drive School che formeranno decine e decine di ragazzi e ragazze seguiti dalle associazioni del territorio: i Centri diurni Anffas di Fiuggi e della Ciociaria, l'associazione Insieme Alatri odv, Anche noi Frosinone e SuperAbile Project di Consalvi. L'evento è inserito nella campagna nazionale di Aci #tuttonormale, contro gli stereotipi e le discriminazioni verso le persone con disabilità.



