Incendio ospedale, Pm Tivoli dispone maxi consulenza

La Procura di Tivoli disporrà una maxi consulenza in relazione all'incendio all'ospedale San Giovanni Evangelista dove nella tarda serata di venerdì è divampato un incendio che ha provocato la morte di tre persone.

L'attività punta a chiarire quanto avvenuto e in particolare verranno effettuate verifiche sull'impianto antincendio e sui sistemi di sicurezza all'interno del nosocomio. Al momento il fascicolo, in cui si ipotizzano i reati di omicidio colposo plurimo e incendio colposo, resta contro ignoti. I pm, coordinati dal procuratore Francesco Menditto, hanno conferito incarico per le autopsie che si svolgeranno nei prossimi giorni.

In procura questa mattina si è svolto un vertice a cui hanno partecipato i vigili del fuoco, agenti della squadra mobile e del commissariato per fare il punto delle indagini. Nelle ultime ore sono stati acquisiti una serie di atti e ascoltati testimoni.



